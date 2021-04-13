Кулеба: саме існування незалежної України є провокацією для РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Саме існування України як незалежної європейської держави є провокацією для Російської Федерації. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє УНН.
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На запитання ведучого чи не можуть наміри України вступити до НАТО послугувати для РФ провокацією, яка може стати підставою доя введення військ, міністр відповів:
“Саме існування України як незалежної європейської держави є провокацією для Російської Федерації. Хочу нагадати, що у 2014 році, коли Росія незаконно окупувала Крим, розпочала незаконну окупацію Донбасу, юридично Україна була позаблоковою державою. І це жодним чином не зупинило агресора. Той, хто шукає приводи, безумовно, постійно їх шукатиме, а ми маємо шукати свою безпеку і свою посилену обороноздатність”.
Як повідомляв УНН, у середу, 13 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі для участі у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО. Засідання скликане на запит Києва.
Довідково
Стаття 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО передбачає можливість застосування кризового консультативного механізму для проведення спільних консультацій нашої держави з Альянсом у випадку, коли Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.
Востаннє ця стаття активувалася у 2018 році після нападу Росії на українські військові кораблі у Чорному морі поблизу Керченської протоки.
Додамо
За даними американських ЗМІ, Брюссель цього тижня має відвідати Держсекретар США Ентоні Блінкен, який має намір зустрітись з партнерами США по НАТО на тлі нарощування РФ військової активності на кордоні з Україною.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.
За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.