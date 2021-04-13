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Кулеба: саме існування незалежної України є провокацією для РФ

Кулеба: саме існування незалежної України є провокацією для РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Саме існування України як незалежної європейської держави є провокацією для Російської Федерації. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє УНН.

Деталі

На запитання ведучого чи не можуть наміри України вступити до НАТО послугувати для РФ провокацією, яка може стати підставою доя введення військ, міністр відповів:

“Саме існування України як незалежної європейської держави є провокацією для Російської Федерації. Хочу нагадати, що у 2014 році, коли Росія незаконно окупувала Крим, розпочала незаконну окупацію Донбасу, юридично Україна була позаблоковою державою. І це жодним чином не зупинило агресора. Той, хто шукає приводи, безумовно, постійно їх шукатиме, а ми маємо шукати свою безпеку і свою посилену обороноздатність”.

Як повідомляв УНН, у середу, 13 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі для участі у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО. Засідання скликане на запит Києва.

Довідково

Стаття 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО передбачає можливість застосування кризового консультативного механізму для проведення спільних консультацій нашої держави з Альянсом у випадку, коли Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

Востаннє ця стаття активувалася у 2018 році після нападу Росії на українські військові кораблі у Чорному морі поблизу Керченської протоки.

Додамо

За даними американських ЗМІ, Брюссель цього тижня має відвідати Держсекретар США Ентоні Блінкен, який має намір зустрітись з партнерами США по НАТО на тлі нарощування РФ військової активності на кордоні з Україною.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.

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