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Кулеба: само существование независимой Украины является провокацией для РФ

Кулеба: само существование независимой Украины является провокацией для РФ

Киев  •  УНН

 • 12448 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Само существование Украины как независимого европейского государства является провокацией для Российской Федерации. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает УНН.

Детали

На вопрос ведущего или не могут намерения Украины вступить в НАТО послужить для РФ провокацией, которая может стать основанием доя ввода войск, министр ответил:

“Само существование Украины как независимого европейского государства является провокацией для Российской Федерации. Хочу напомнить, что в 2014 году, когда Россия незаконно оккупировала Крым, начала незаконной оккупации Донбасса, юридически Украины была внеблоковым государством. И это никак не остановило агрессора. Тот, кто ищет поводы, безусловно, постоянно их искать, а мы должны искать свою безопасность и свою усиленную обороноспособность ”.

Как сообщал УНН, в среду, 13 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО. Заседание созвано по запросу Киева.

Справка

Статья 15 Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО предусматривает возможность применения кризисного консультативного механизма для проведения совместных консультаций нашего государства с Альянсом в случае, когда Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

Последний раз эта статья активировалась в 2018 году после нападения России на украинские военные корабли в Черном море вблизи Керченского пролива.

Добавим

По данным американских СМИ , Брюссель на этой неделе должен посетить Госсекретарь США Энтони Блинкен, который намерен встретиться с партнерами США по НАТО на фоне наращивания РФ военной активности на границе с Украиной.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский сообщал , что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.

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