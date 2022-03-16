Кулеба: росія може не виконати рішеня суду ООН, що ще більше погіршить її позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Цілком ймовірно, держава-агрессор не виконає рішення Міжнародного суду ООН, однак ці дії вплинуть на остаточний вирок. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
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“Міжнародне правосуддя – справа не проста, дуже тривала. Нами на цьому етапі вдалось зробити максимально швидко рішення, безпрецедентно швидко, і отримати той наказ, який ми маємо. Якщо росія його не виконає, а є підстави, що так і буде, - менше з тим, це негативно вплине на остаточне рішення суду у цій справі, зокрема у контексті визначення судом суми компенсації, яку має отримати Україна”, - сказав Кулеба.
“Другий дуже важливий юридичний і політичний момент – тепер будь-хто, хто захоче сказати що “нема ніякої російської агресії” або що "росія робить все правильно", - ці аргументи будуть розбиватись об рішення міжнародного суду ООН, яке ми сьогодні отримали”, - зазначив міністр.
Додамо
У своєму Facebook, коментуючи рішення МС, дипломат зазначив, що українська сторона отримала все, що просила.
Як пояснив міністр, це важливо, адже:
- на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися;
- Суд не знайшов жодних доказів тверджень Росії про геноцид на території України;
- 13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє (РФ і Китай), це потужний результат, який додає ваги рішенню;
- рішення Суду є юридично зобов’язуючим відповідно до норм міжнародного права;
- рішення стане точкою відліку для інших юридичних та подальших політичних оцінок російської агресії.
“Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ Суду та припинити агресію. Міжнародна юридична відповідальність займає час і розгляд справи тепер продовжиться, але відповідальність Росії неминуча. На останній стадії розгляду справи буде вирішуватися питання репарацій. Не маю сумніву, що і тут ми переможемо, і зрештою грошима Росія також заплатить”, - додав він.
Контекст
Міжнародний суд ООН у середу, 16 березня, виніс попереднє рішення у справі "Україна проти Росії", постановивши, що рф повинна негайно припинити військові дії в країні.
Згідно з попереднім рішенням суду, рф також повинна забезпечити, щоб ніякі військові формування або нерегулярні збройні формування, які можуть діяти під її керівництвом або користуватися її підтримкою, а також будь-яка організація чи особа, які можуть перебувати під її контролем або керівництвом, не здійснювали дій, спрямованих на продовження зазначених військових операцій.