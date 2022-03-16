Кулеба: россия может не выполнить решение суда ООН, что еще больше ухудшит ее позиции

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“Международное правосудие - дело не простое, очень длительное. Нами на этом этапе удалось сделать максимально быстро решение, беспрецедентно быстро, и получить тот приказ, который мы имеем. Если россия его не выполнит, а есть основания, что так и будет, - меньше с тем, это негативно повлияет на окончательное решение суда по этому делу, в частности в контексте определения судом суммы компенсации, которую должна получить Украина”, - сказал Кулеба.

“Второй очень важный юридический и политический момент - теперь любой, кто захочет сказать что “нет никакой российской агрессии” или "россия делает все правильно", - эти аргументы будут разбиваться о решение международного суда ООН, которое мы сегодня получили”, - отметил министр.

Добавим

В своем Facebook, комментируя решение МС, дипломат отметил, что украинская сторона получила все, что просила.

Как пояснил министр, это важно, ведь:

- На высшем юридическом уровне констатируется факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;

- Суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины;

- 13 судей поддержали решение, против были лишь двое (РФ и Китай), это мощный результат, который добавляет веса решению;

- решение Суда является юридически обязывающим соответствии с нормами международного права;

- решение станет точкой отсчета для других юридических и последующих политических оценок российской агрессии.

“Украина здесь победила и требует от России немедленно выполнить приказ Суда и прекратить агрессию. Международная юридическая ответственность занимает время и рассмотрение дела теперь продолжится, но ответственность России неизбежна. На последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций. Не сомневаюсь, что и здесь мы победим, и в конце концов деньгами Россия также заплатит”, - добавил он.

Контекст

Международный суд ООН в среду, 16 марта, вынес предварительное решение по делу "Украина против России", постановив, что рф должна немедленно прекратить военные действия в стране.

Согласно предыдущему решению суда, рф должна обеспечить, чтобы никакие воинские формирования или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут действовать под ее руководством или пользоваться ее поддержкой, а также любая организация или лицо, которые могут находиться под ее контролем или руководством, не совершали действий, направленных на продление указанных военных операций.