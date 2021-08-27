Кулеба про можливість перенесення візиту Зеленського у США: жодних індикаторів з Вашингтону не надходило

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“Станом на зараз жодних індикаторів з Вашингтону про можливість перенесення візиту (Володимира Зеленського до США - ред.) у нас немає. Ще вчора у Вашингтоні активно тривала підготовка до візиту Президента України. Тому, наразі такого немає”, - заявив Кулеба.

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У той же час, очільник українського МЗС зауважив, що візит прем’єр-міністра Ізраїлю до США також не планували переносити.

“Просто саме в день, коли мала відбутися зустріч Джо Байдена з прем’єр-міністром Ізраїлю, відбувся теракт, який забрав життя більше десятка американських військовослужбовців, тому візит перенесли на наступний день”, - додав Кулеба.

Додамо

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена у Вашингтоні повинна була відбутися у Вашингтоні 30 серпня.

Пізніше її було перенесено на 31 серпня. Зміни до планів пов’язані з тим, що формат зустрічі глав держав був розширений і тепер передбачатиме зустріч віч-на-віч.

За інформацією Офісу Президента, лідери двох країн мають обговорити російську агресію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку Києва, боротьбу з корупцією і проекти демократичних реформ.