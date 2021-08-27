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Кулеба о возможности переноса визита Зеленского в США: никаких индикаторов из Вашингтона не поступало

Киев  •  УНН

 • 19062 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. От Вашингтона не поступало никаких сигналов о возможности переноса визита Президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом в эфире программы "Большая пятница" сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита (Владимира Зеленского в США - ред.) у нас нет. Еще вчера в Вашингтоне активно шла подготовка к визиту Президента Украины. Поэтому, пока такого нет", - заявил Кулеба.

Детали

В то же время, глава украинского МИД отметил, что визит премьер-министра Израиля в США также не планировали переносить.

"Просто именно в день, когда должна была состояться встреча Джо Байдена с премьер-министром Израиля, произошел теракт, который унес жизни более десятка американских военнослужащих, поэтому визит перенесли на следующий день", - добавил Кулеба.

Добавим

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне должна была состояться в Вашингтоне 30 августа.

Позже она была перенесена на 31 августа. Изменения в планы связаны с тем, что формат встречи глав государств был расширен и теперь будет предусматривать встречу с глазу на глаз.

По информации Офиса Президента, лидеры двух стран должны обсудить российскую агрессию в Крыму и на Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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