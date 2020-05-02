Кулеба привітав Дейтона із номінуванням на посаду посла США в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав номінування на посаду посла США в Україні генерала-лейтенанта відставці Кіта Дейтона. Про це голова українського МЗС повідомив у Twitter, інформує УНН.
"Вітаю рішення номінувати нового посла США в Україні. Із нетерпінням чекаю на його прибуття до Києва. Ми зустрічалися з генералом Кітом Дейтоном ще у його статусі оборонного радника в Україні, і наша взаємодія завжди була чудовою", - написав Кулеба.
Нагадаємо, що для призначення на посаду посла США офіційно, Дейтон має пройти процедуру погодження своєї кандидатури у Сенаті.
Як повідомлялося раніше в УНН, Трамп вніс кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.
Також, як стало відомо раніше, у США розглядали дві кандидатури на посаду посла в Україні.
Нагадаємо, експосол в Україні Йованович знайшла роботу після конфлікту з Трампом.
Вітаю рішення номінувати нового посла США в Україні. Із нетерпінням чекаю на його прибуття до Києва. Ми зустрічалися з генералом Кітом Дейтоном ще у його статусі оборонного радника в Україні, і наша взаємодія завжди була чудовою. pic.twitter.com/clG7DzrIuF— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 2, 2020