Трамп вніс кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерала-лейтенанта у відставці, директора американського Фонду Маршалла в Німеччині Кіта Дейтона (Keith W. Dayton) на посаду посла США в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Білого дому.
"Президент США повідомляє про внесення Кіта Дейтона на посаду надзвичайного і повноважного посла в Україні", - йдеться в повідомленні.
Він є старшим радником з питань оборони США в Україні.
Дейтон був координатором з питань безпеки Сполучених Штатів в Ізраїлі/Палестинській автономії, директором зі стратегії, планів і політики в штабі Сухопутних військ, директором з операцій розвідувального управління в Пентагоні і військовим аташе в посольстві США в Росії.
Генерал-лейтенант Дейтон отримав ступінь бакалавра в Коледжі Вільяма і Мері в Вільямсбурзі, штат Вірджинія, ступінь бакалавра в Кембриджському університеті, Сполучене Королівство, і ступінь магістра в Університеті Південної Каліфорнії разом з інститутом Сухопутних військ США в Гарміші, Німеччина.
Він отримав численні нагороди за свою військову службу, в тому числі від Державного департаменту і урядів Канади, Німеччини та Австрії.
Володіє російською та німецькою мовами.
Нагадаємо, у США розглядали дві кандидатури на посаду посла в Україні.