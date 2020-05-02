Трамп внес кандидатуру Кита Дейтона на должность посла США в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке, директор американского Фонда Маршалла в Германии Кита Дейтона (Keith W. Dayton) на должность посла США в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.
"Президент США сообщает о внесении Кита Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине", - говорится в сообщении.
Он является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.
Дейтон был координатором по вопросам безопасности Соединенных Штатов в Израиле/Палестинской автономии, директором по стратегии, планам и политике в штабе Сухопутных войск, директором по операциям разведывательного управления в Пентагоне и военным атташе в посольстве США в России.
Генерал-лейтенант Дейтон получил степень бакалавра в Колледже Уильяма и Мэри в Уильямсбурге, штат Вирджиния, степень бакалавра в Кембриджском университете, Соединенное Королевство, и степень магистра в Университете Южной Калифорнии совместно с институтом Сухопутных войск США в Гармише, Германия.
Он является обладателем многочисленных наград за свою военную службу, в том числе от Государственного департамента и правительств Канады, Германии и Австрии.
Владеет русским и немецким языками.
Напомним, в США рассматривали две кандидатуры на должность посла в Украине.