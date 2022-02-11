Кулеба назвав "камінь спотикання" на нормандській зустрічі в Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Основним питанням на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні був прямий діалог між Україною та окремими районами Донецької та Луганської областей. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в п'ятницю, передає кореспондент УНН.
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"Ключове питання вчора було – прямий діалог між Україною та окремими районами Донецької та Луганської областей. Це питання добре всім відоме. Росія наполягає, щоб Україна вела прямий діалог з так званими "Донецькою та Луганською республіками". Якщо Україна на це піде, тоді статус Росії з сторони зміниться на статус посередника. Саме тому ми на це не йдемо", - сказав міністр, відповідаючи на питання про те, чому в Берліні не узгодили спільний документ.
"Але ми готові до продовження переговорів і в "Нормандськом форматі", і наше єдине прагнення зараз – це дійсно розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи для того, щоб можна було рухатись вперед у питанні врегулювання цього конфлікт і припиненні війни в Україні", - додав він.
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Кулеба зазначив, що вчорашня розмова політичних радників в Берліні була "м'яко кажучи непроста".
"Але Андрій Єрмак як глава цієї делегації, і колеги які були у складі делегації, вони абсолютно втримали всі наші позиції, не поступились жодними моментами, важливими для України, і як то кажуть не перетнули жодних червоних ліній", - додав він.
Нагадаємо
Напередодні у Берліні пройшли переговори радників лідерів "нормандстької четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції.
За підсумками перемовин політичних радників не вдалося погодити спільний документ.