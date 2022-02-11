Кулеба назвав "камінь спотикання" на нормандській зустрічі в Берліні

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 44925 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 72108 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 84399 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 112572 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 120760 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 108958 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 129489 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166748 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178717 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215379 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 183553 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 249277 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 61152 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 26571 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 52791 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 249252 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 183537 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 292652 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 412158 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 664252 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Михайло Федоров

Ірина Фаріон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 6594 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 52777 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 98742 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 136295 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 161158 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

Кулеба назвав "камінь спотикання" на нормандській зустрічі в Берліні

Кулеба назвав "камінь спотикання" на нормандській зустрічі в Берліні

Київ • УНН

 • 14970 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Основним питанням на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні був прямий діалог між Україною та окремими районами Донецької та Луганської областей. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ключове питання вчора було – прямий діалог між Україною та окремими районами Донецької та Луганської областей. Це питання добре всім відоме. Росія наполягає, щоб Україна вела прямий діалог з так званими "Донецькою та Луганською республіками". Якщо Україна на це піде, тоді статус Росії з сторони зміниться на статус посередника. Саме тому ми на це не йдемо", - сказав міністр, відповідаючи на питання про те, чому в Берліні не узгодили спільний документ.

"Але ми готові до продовження переговорів і в "Нормандськом форматі", і наше єдине прагнення зараз – це дійсно розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи для того, щоб можна було рухатись вперед у питанні врегулювання цього конфлікт і припиненні війни в Україні", - додав він.

Деталі

Кулеба зазначив, що вчорашня розмова політичних радників в Берліні була "м'яко кажучи непроста".

"Але Андрій Єрмак як глава цієї делегації, і колеги які були у складі делегації, вони абсолютно втримали всі наші позиції, не поступились жодними моментами, важливими для України, і як то кажуть не перетнули жодних червоних ліній", - додав він.

Нагадаємо

Напередодні у Берліні пройшли переговори радників лідерів "нормандстької четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції.

За підсумками перемовин політичних радників не вдалося погодити спільний документ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33