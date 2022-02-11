Кулеба назвал "камень преткновения" на нормандской встрече в Берлине

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"Ключевыи вопросом вчера был - прямой диалог между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос хорошо всем известен. Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми "Донецкой и Луганской республиками". Если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны изменится на статус посредника. Именно поэтому мы на это не идем", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, почему в Берлине не согласовали общий документ.

"Но мы готовы к продолжению переговоров и в "нормандском формате", и наше единственное стремление сейчас - это действительно разблокировать работу Трехсторонней контактной группы для того, чтобы можно было двигаться вперед в вопросе урегулирования этого конфликта и прекращения войны в Украине", - добавил он.

Детали

Кулеба отметил, что вчерашний разговор политических советников в Берлине был "мягко говоря непростой".

"Но Андрей Ермак как глава этой делегации, и коллеги которые были в составе делегации, они абсолютно удержали все наши позиции, не уступили ни одним моментам, важным для Украины, и как говорится не пересекли никаких красных линий", - добавил он.

Напомним

Накануне в Берлине прошли переговоры советников лидеров "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции.

По итогам переговоров политических советников не удалось согласовать совместный документ.