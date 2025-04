Кулеба обговорив зі спецпредставником ЄС з прав людини воєнні злочини рф в Україні

Цитата

"Я привітав Спеціального представника ЄС з прав людини Імона Гілмора вчора в Києві. Ми обговорили шляхи забезпечення справедливості та відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час російської агресії. ЄС активно підтримує зусилля щодо притягнення до відповідальності всіх винних", - йдеться у дописі.

I welcomed EU Special Representative for Human Rights @EamonGilmore yesterday in Kyiv. We discussed ways для обеспечения justice and accountability для war crimes committed in the course of Russia’s aggression. 27} Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 21, 2022

Деталі

Гілмор прибув до Києва 19 червня. У рамках робочого візиту він відвідав Ірпінь та Бучу, які постраждали від російських окупантів.

Крім того, спецпредставник ЄС зустрівся з віцепрем'єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук та генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою. Він висловив підтримку ЄС, а також Міжнародного кримінального суду (МКС), Atrocity Crimes Group та Євроюсту щодо притягнення до відповідальності винних у військових злочинах в Україні.

Раніше

ЄС підтримав МКС та виділив понад 7 млн євро на розслідування у тому числі російських воєнних злочинів в Україні.