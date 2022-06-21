Кулеба обсудил со спецпредставителем ЕС по правам человека военные преступления рф в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 июня обсудил со спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором пути привлечения россии к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине с начала полномасштабного вторжения. Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter, информирует УНН.
Цитата
"Я поприветствовал Специального представителя ЕС по правам человека Имона Гилмора вчера в Киеве. Мы обсудили пути обеспечения справедливости и ответственности за военные преступления, совершенные в ходе российской агрессии. ЕС активно поддерживает усилия по привлечению к ответственности всех виновных", — говорится в сообщения.
I welcomed EU Special Representative for Human Rights @EamonGilmore yesterday in Kyiv. We discussed ways для обеспечения justice and accountability для war crimes committed in the course of Russia’s aggression. 27} Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 21, 2022
Детали
Гилмер прибыл в Киев 19 июня. В рамках рабочего визита он посетил Ирпень и Бучу, пострадавшие от российских оккупантов.
Кроме того, спецпредставитель ЕС встретился с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук и генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. Он выразил поддержку ЕС, а также Международного уголовного суда (МКС), Atrocity Crimes Group и Евроюста по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.
Ранее
ЕС поддержал МКС и выделил более 7 млн евро на расследование, в том числе российских военных преступлений в Украине.