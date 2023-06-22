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Кулеба обговорив з головою МЗС Туреччини збереження чорноморської зернової угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом у середу на полях Конференції відновлення України в Лондоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter українського дипломата.

Кулеба обговорив з головою МЗС Туреччини збереження чорноморської зернової угоди

Цитата 

«Ми обговорили широкий спектр сфер, де Україна і Туреччина можуть просувати двосторонню співпрацю. Я підтвердив зацікавленість України у збереженні та розширенні Чорноморської зернової ініціативи, а також мобілізації глобальної підтримки Формули миру», - написав Кулеба у Twitter.

Деталі 

В оновленому звіті у вівторок Організація Об’єднаних Націй заявила, що експорт у рамках цієї ініціативи «суттєво впав з піку в 4,2 мільйона метричних тонн у жовтні 2022 року до 1,3 мільйона метричних тонн у травні, що є найнижчим обсягом з моменту початку Ініціативи минулого року».

«Генеральний секретар розчарований уповільненням темпів інспекцій і виключенням порту Південний/Південний з Чорноморської ініціативи. Це призвело до скорочення руху суден, що заходять і виходять з українських морських портів, до падіння постачання основних харчових продуктів на світові ринки», – йдеться в повідомленні.

Угода про Чорноморську ініціативу буде продовжена 17 липня.

Нагадаємо 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш «розчарований» уповільненням темпів перевірок у рамках Чорноморської зернової ініціативи та виключенням з неї порту Південний, оскільки це призвело до зменшення кількості суден, які виходять з українських портів. 

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