Кулеба обсудил с главой МИД Турции сохранение черноморского зернового соглашения

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«Мы обсудили широкий спектр сфер, где Украина и Турция могут продвигать двустороннее сотрудничество. Я подтвердил заинтересованность Украины в сохранении и расширении Черноморской зерновой инициативы, а также мобилизации глобальной поддержки Формулы мира», - написал Кулеба в Twitter.

Детали

В обновленном отчете во вторник Организация Объединенных Наций заявила, что экспорт в рамках этой инициативы «существенно упал с пика в 4,2 миллиона метрических тонн в октябре 2022 года до 1,3 миллиона метрических тонн в мае, что является самым низким объемом с момента начала Инициативы в прошлом году».

«Генеральный секретарь разочарован замедлением темпов инспекций и исключением порта Южный/Южный из Черноморской инициативы. Это привело к сокращению движения судов, заходящих и выходящих из украинских морских портов, к падению поставок основных пищевых продуктов на мировые рынки», – говорится в сообщении.

Соглашение о Черноморской инициативе будет продлено 17 июля.

Напомним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «разочарован» замедлением темпов проверок в рамках Черноморской зерновой инициативы и исключением из нее порта Южный, поскольку это привело к уменьшению количества судов, выходящих из украинских портов.