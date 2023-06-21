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В ООН закликають забезпечити продовження Чорноморської зернової угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш «розчарований» уповільненням темпів перевірок у рамках Чорноморської зернової ініціативи та виключенням з неї порту Південний, оскільки це призвело до зменшення кількості суден, які виходять з українських портів. Про це повідомив заступник речника генсека ООН Фархан Хак, йдеться у заяві організації, пише УНН.

В ООН закликають забезпечити продовження Чорноморської зернової угоди

Цитата

«Генеральний секретар закликає сторони прискорити операції та зробити все можливе для забезпечення продовження дії цієї життєво важливої угоди, яка має бути продовжена 17 липня», – йдеться у заяві.

Деталі

За даними ООН, обсяг експорту продовольства через морський гуманітарний коридор упав до найнижчої позначки від початку роботи Чорноморської зернової ініціативи. Якщо у жовтні, коли були зафіксовані найвищі показники експорту, мова йшла про 4,2 млн метричних тон, то у травні він упав до 1,3 млн метричних тон.

Саме тому, за словами заступника речника генсека ООН, організація закликає сторони прискорити операції та зробити все можливе, щоб забезпечити "продовження цієї життєво важливої угоди".

У заяві йдеться, що ООН віддана підтримці реалізації Чорноморської зернової ініціативи та Меморандуму про взаєморозуміння щодо російського експорту продовольства та добрив.

"Зараз, коли починається сезон збирання врожаю зерна, особливо важливо, щоб харчові продукти і добрива, зокрема аміак з росії, досягали ринків по всьому світу", - зазначається у заяві.

Доповнення

Наразі Чорноморська зернова ініціатива продовжена до 17 липня.

За словами президента України Володимира Зеленського, основна причина чому росія блокує українські порти для того полягає в тому, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства.

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