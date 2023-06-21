В ООН призывают обеспечить продление Черноморского зернового соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «разочарован» замедлением темпов проверок в рамках Черноморской зерновой инициативы и исключением из нее порта Южный, поскольку это привело к уменьшению количества судов, выходящих из украинских портов. Об этом сообщил заместитель спикера генсека ООН Фархан Хак, говорится в заявлении организации, пишет УНН.
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«Генеральный секретарь призывает стороны ускорить операции и сделать все возможное для обеспечения продления действия этого жизненно важного соглашения, которое должно быть продлено 17 июля», – говорится в заявлении.
Детали
По данным ООН, объем экспорта продовольствия через морской гуманитарный коридор упал до самой низкой отметки с начала работы Черноморской зерновой инициативы. Если в октябре, когда были зафиксированы самые высокие показатели экспорта, речь шла о 4,2 млн метрических тонн, то в мае он упал до 1,3 млн метрических тонн.
Именно поэтому, по словам заместителя спикера генсека ООН, организация призывает стороны ускорить операции и сделать все возможное, чтобы обеспечить "продолжение этой жизненно важной сделки".
В заявлении говорится, что ООН привержена поддержке реализации Черноморской зерновой инициативы и Меморандума о взаимопонимании относительно российского экспорта продовольствия и удобрений.
"Сейчас, когда начинается сезон уборки урожая зерна, особенно важно, чтобы пищевые продукты и удобрения, в частности аммиак из россии, достигали рынков по всему миру", - отмечается в заявлении.
Дополнение
Сейчас Черноморская зерновая инициатива продлена до 17 июля.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, основная причина почему россия блокирует украинские порты для того заключается в том, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия.