В ООН призывают обеспечить продление Черноморского зернового соглашения

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«Генеральный секретарь призывает стороны ускорить операции и сделать все возможное для обеспечения продления действия этого жизненно важного соглашения, которое должно быть продлено 17 июля», – говорится в заявлении.

Детали

По данным ООН, объем экспорта продовольствия через морской гуманитарный коридор упал до самой низкой отметки с начала работы Черноморской зерновой инициативы. Если в октябре, когда были зафиксированы самые высокие показатели экспорта, речь шла о 4,2 млн метрических тонн, то в мае он упал до 1,3 млн метрических тонн.

Именно поэтому, по словам заместителя спикера генсека ООН, организация призывает стороны ускорить операции и сделать все возможное, чтобы обеспечить "продолжение этой жизненно важной сделки".

В заявлении говорится, что ООН привержена поддержке реализации Черноморской зерновой инициативы и Меморандума о взаимопонимании относительно российского экспорта продовольствия и удобрений.

"Сейчас, когда начинается сезон уборки урожая зерна, особенно важно, чтобы пищевые продукты и удобрения, в частности аммиак из россии, достигали рынков по всему миру", - отмечается в заявлении.

Дополнение

Сейчас Черноморская зерновая инициатива продлена до 17 июля.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, основная причина почему россия блокирует украинские порты для того заключается в том, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия.



