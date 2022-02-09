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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Кулеба: Макрон приїхав до України не з пропозиціями, а з ідеями

Кулеба: Макрон приїхав до України не з пропозиціями, а з ідеями

Київ • УНН

 • 14316 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон приїхав до України не з пропозиціями щодо деескалації російської агресії, тому що під час візиту французький лідер обговорив із президентом України ідеї вирішення цієї ситуації. Про це під час пресконференції заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Розмова вчора між президентами була дуже конкретна… Президент Макрон приїхав з думками, а не з пропозиціями… Вчора було обговорення ідей, але це не було обговорення конкретних пропозицій”, - заявив Кулеба.

Деталі

Кулеба пояснив, що Франція не висувала конкретних пропозицій для рішення ситуації. Наразі дипломатичні відносини перебувають у тій фазі, коли сторони, спілкуючись одна з одною, намагаються максимально зрозуміти межі допустимих компромісів і кроків, які потрібно зробити для того, щоб вивести ситуацію з “глухого кута”.

Він додав, що сторони детально “пройшлися по всіх нюансах” ситуації навколо України.

“Я також провів дві години з міністром закордонних справ Франції, і ми дуже детально пройшлися по всіх елементах поточної ситуації. Саме для того я це зробив, щоб мій колега зрозумів ризики і наслідки, пов’язані із будь-яким кроком на шляху мирного врегулювання. Щоб вони розуміли не тільки текст Мінських угод, але і контекст, в якому зараз перебуваємо ми, як держава”, - додав Кулеба.

Додамо

Президент Франції Еммануель Макрон вранці 8 лютого розпочав свій візит до України.

Напередодні Макрон поспілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Перемовини тривали понад п’ять годин.

До слова, у соцмережах звернули увагу велику на дистанцію між Макроном та Путіним.

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