Кулеба і Єрмак поїдуть в Берлін консультуватися щодо "ефективності переговорних форматів"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою збираються до Німеччини на консультації щодо ефективності роботи "нормандського" та "мінського" переговорних форматів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОП.
"Очільник Офісу Глави держави повідомив, що найближчими тижнями разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою здійснить візит до Берліна, де будуть продовжені консультації щодо шляхів підвищення ефективності роботи "нормандського" та "мінського" переговорних форматів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі провели відеозустріч з послами країн "Групи семи" (G7) та головою представництва Європейського Союзу в Україні. Під час зустрічі, зокрема, обговорювалося питання "мінського процесу" і продовження співпраці з МВФ.