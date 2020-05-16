Кулеба і Єрмак поїдуть в Берлін консультуватися щодо "ефективності переговорних форматів"

"Очільник Офісу Глави держави повідомив, що найближчими тижнями разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою здійснить візит до Берліна, де будуть продовжені консультації щодо шляхів підвищення ефективності роботи "нормандського" та "мінського" переговорних форматів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі провели відеозустріч з послами країн "Групи семи" (G7) та головою представництва Європейського Союзу в Україні. Під час зустрічі, зокрема, обговорювалося питання "мінського процесу" і продовження співпраці з МВФ.