Кулеба и Ермак поедут в Берлин консультироваться по поводу "эффективности переговорных форматов"

"Глава Офиса Главы государства сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы "нормандского" и "минского" переговорных форматов", - говорится в сообщении.

Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили провели видеовстречу с послами стран "Группы семи" (G7) и главой представительства Европейского Союза в Украине. Во время встречи, в частности, обсуждался вопрос "минского процесса" и продолжение сотрудничества с МВФ.