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Кулеба: чим ближче до виборів у США, тим більше буде складних моментів

Кулеба: чим ближче до виборів у США, тим більше буде складних моментів

Київ • УНН

 • 453382 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що чим ближче до президентських виборів у США, тим більше буде складних моментів. Про це він заявив в інтерв'ю Forbes, пише УНН.

Цитата

"Це урок для всіх. Ми активно працюємо з Конгресом, спілкуємося з адміністрацією Білого дому, щоб надалі уникати подібних інцидентів. Але маємо розуміти – чим ближче до президентських виборів в США, тим більше буде складних моментів", - сказав Кулеба у відповіді на запитання з приводу ухвалення 30 вересня Конгресом США тимчасового фінансування уряду без надання Україні 6 млрд дол. допомоги і чому так сталося.

Деталі

За його словами, проблеми з ухваленням нового американського бюджету — це "яскравий момент політичної боротьби". Він зазначив, що фракція "трампістів" створила політичний цейтнот, поставивши перед вибором: або шатдаун уряду США, або його уникнення за умови винесення українського питання на окреме голосування.

Водночас Кулеба підкреслив, що попередні голосування щодо України в Конгресі США показали, що голоси за підтримку є.

Міністр нагадав, що під час візиту до США Президент України Володимир Зеленський мав "дуже відверті розмови" з лідерами Республіканської і Демократичної партій, спікером Палати представників, керівництвом Сенату, президентом США Джозефом Байденом, американським міністром оборони. Він переконаний: жодної перерви в отриманні Україною допомоги від Сполучених Штатів Америки чи її зменшення не виникне.

На запитання щодо реформ Кулеба відповів, що рушійною силою реформ в Україні є насамперед сама Україна, а не її партнери.

Він також наголосив, що росія під керівництвом путіна залишатиметься загрозою для України в довгостроковій перспективі. Відповідно Україні потрібно робити все для того, щоб держава могла існувати та розвиватися поруч з асиметричною за всіма параметрами загрозою.

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