США незабаром оголосять новий пакет допомоги для України - Білий дім

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"Ось наше послання Путіну. Президент створив коаліцію з понад 50 країн. Він надав допомогу для підтримки України. Це те, що зробив Президент. І ми зібрали понад 140 країн, щоб засудити вторгнення Росії в Україну. Це те, що вдалося зробити президенту. За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматись довше, ніж ми, то він помиляється. Він помиляється.

І тому скоро ми оголосимо про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу постійну підтримку хороброго народу України. Це наше повідомлення", - повідомила речниця Білого дому.

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