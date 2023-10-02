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США вскоре объявят новый пакет помощи для Украины - Белый дом

Киев • УНН

 • 286721 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Новый пакет помощи для Украины вскоре объявят США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Цитата

"Вот наше послание путину. Президент создал коалицию из более чем 50 стран. Он оказал помощь для поддержки Украины. Это то, что сделал Президент. И мы собрали более 140 стран, чтобы осудить вторжение россии в Украину. Это то, что удалось сделать президенту. За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается. Он ошибается.

И поэтому скоро мы объявим о еще одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины. Это наше сообщение", - сообщила пресс-секретарь Белого дома.

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В субботу вечером Конгресс США утвердил альтернативный проект бюджета, но без дополнительной помощи Украине

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