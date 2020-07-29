Кучеренко про імпорт білоруської електроенергії: Україну намагаються посварити з Прибалтикою

За його словами, країни Балтії, зокрема Литва, на законодавчому рівні заборонили купівлю білоруської електроенергії зі станції Острівецької АЕС, вважаючи її небезпечною.

"Це потужна АЕС, яка добудовується за гроші Росії. Фактично, це Росія будує у Білорусії свою АЕС. Тепер білоруси намагаються постачати свою електроенергію нам і таким чином можуть посварити нас із прибалтами", - підкреслив нардеп.

Кучеренко вважає, що Україні необхідно відходити від білоруської і російської електроенергії та рухатись у напрямку європейської енергосистеми.

Нагадаємо, у квітні Президент Володимир Зеленський обіцяв литовській владі відмовитися від купівлі електроенергії з білоруської АЕС як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Водночас представник його партії у парламенті і голова енергетичного Комітету ВР Андрій Герус нині лобіює імпорт в Україну електроенергії з РФ та Білорусі.

Водночас, Міненерго категорично проти імпорту. Там пояснюють, що в Україні профіцит виробництва власної електроенергії. Окрім того, у 2022 році Україна має від’єднатися від енергосистем Росії та Білорусі.