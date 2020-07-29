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Кучеренко об импорте белорусской электроэнергии: Украину пытаются поссорить с Прибалтикой

Кучеренко об импорте белорусской электроэнергии: Украину пытаются поссорить с Прибалтикой

Киев  •  УНН

 • 13134 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Украину втягивают в международный энергетический конфликт из-за импорт электроэнергии из Белорусской АЭС, которая достраивается за деньги РФ. Такое мнение в комментарии УНН высказал нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

По его словам, страны Балтии, в частности Литва, на законодательном уровне запретили покупку белорусской электроэнергии со станции Островецкой АЭС, считая ее опасной.

"Это мощная АЭС, которая достраивается за деньги России. Фактически, это Россия строит в Белоруссии свою АЭС. Теперь белорусы пытаются поставлять свою электроэнергию нам и таким образом могут поссорить нас с прибалтами", - подчеркнул нардеп.

Кучеренко считает, что Украине необходимо отходить от белорусской и российской электроэнергии и двигаться в направлении европейской энергосистемы.

Напомним, в апреле Президент Владимир Зеленский обещал литовской власти отказаться от покупки электроэнергии с белорусской АЭС как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

В то же время представитель его партии в парламенте и глава энергетического комитета ВР Андрей Герус сейчас лоббирует импорт в Украину электроэнергии из РФ и Беларуси.

В то же время, Минэнерго категорически против импорта. Там объясняют, что в Украине профицит производства собственной электроэнергии. Кроме того, в 2022 году Украина отсоединиться от энергосистем России и Беларуси.

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