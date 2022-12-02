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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Кубракову доручили створити штаб для розподілу генераторів, які отримує Україна

Кубракову доручили створити штаб для розподілу генераторів, які отримує Україна

Київ • УНН

 • 898995 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив віцепрем’єр-міністру з відновлення — міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександру Кубракову створити координаційний штаб, який займатиметься координацією роботи щодо постачання й розподілу генераторів, які Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу. Про це він повідомив на засіданні Уряду, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні доручив віцепрем’єру з відновлення України створити координаційний штаб, який власне і займатиметься координацією роботи щодо постачання й розподілу генераторів, які Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу”, – повідомив він.

Деталі

Також цей штаб займатиметься забезпеченням достатньої кількості пального для цих генераторів. Першочерговим завданням залишається забезпечення всієї критичної інфраструктури та всіх «Пунктів незламності».

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі запущено 4362 "Пункта Незламності" в більшості регіонів України.

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