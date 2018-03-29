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Кубанська Україна замість Жукова: у Києві хочуть перейменувати вулицю

Кубанська Україна замість Жукова: у Києві хочуть перейменувати вулицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Комісія Київської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики погодила перейменування вулиці Маршала Жукова в Деснянському районі Києва на вулицю Кубанської України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київради.

"Відтак, пропонується перейменувати вулицю Маршала Жукова у Деснянському районі на вулицю Кубанської України. Це сприятиме відновленню історичної пам’яті про козаче державне утворення на Кубані — Кубанську Україну. Громадське обговорення проходило з 29 травня до 29 липня 2017 року. До голосування долучилися 2079 осіб, із них 60%, тобто 1247 громадян підтримали перейменування", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні депутати комісії з питань культури погодили уточнення розташування вулиці Володимира Сальського. Зокрема пропонується чітко визначити її межі: від вулиці Академіка Грекова до залізничних копій. Таким чином вулиця буде розташована лише у Шевченківському районі.

Нагадаємо, у Києві з'явиться ще 11 зелених зон у Дніпровському, Солом'янському та Святошинському районах.

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