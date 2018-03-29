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Кубанская Украина вместо Жукова: в Киеве хотят переименовать улицу

Кубанская Украина вместо Жукова: в Киеве хотят переименовать улицу

Киев  •  УНН

 • 15131 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Комиссия Киевского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование улицы Маршала Жукова в Деснянском районе Киева на улицу Кубанской Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

"Следовательно, предлагается переименовать улицу Маршала Жукова в Деснянском районе на улицу Кубанской Украины. Это будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачем государственном образовании на Кубани - Кубанскую Украину. Общественное обсуждение проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года. К голосованию присоединились 2079 человек, из них 60%, то есть 1247 граждан поддержали переименование", - говорится в сообщении.

Также сегодня депутаты комиссии по вопросам культуры согласовали уточнения расположения улицы Владимира Сальского. В частности, предлагается четко определить ее границы от улицы Академика Грекова к железнодорожным колиям. Таким образом улица будет расположена только в Шевченковском районе.

Напомним, в Киеве появится еще 11 зеленых зон в Днепровском, Соломенском и Святошинском районах.

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