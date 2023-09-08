Куба арештувала 17 людей у справі про вербування на війну в Україні на боці рф
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Кубинська влада заявила, що арештувала 17 осіб за обвинуваченнями у вербуванні кубинців у російську армію для участі у війні на боці росії в Україні. Про це заявив полковник МВС Куби Сесар Родрігес, пише Reuters, передає УНН.
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"У результаті розслідування наразі арештовано 17 осіб, зокрема внутрішній організатор цих дій", - заявив Родрігес.
Деталі
Родрігес не назвав жодного з обвинувачених в участі в угрупованні, але сказав, що лідер угруповання покладався на двох людей, які проживають на острові, для вербування кубинців для участі у боях як найманців на боці росії в Україні.
Прокурор Хосе Луїс Реєс заявив, що причетні до скандалу можуть бути покарані тюремним ув'язненням на термін до 30 років, довічним ув'язненням або смертною карою, залежно від тяжкості та типу злочинів, які варіюються від торгівлі людьми до найманства і ворожих дій проти іноземної держави.
Доповнення
Куба розкрила злочинну мережу торговців людьми, які примушували кубинців воювати на боці росії у війні в Україні.
Наприкінці травня російська газета в рязані повідомила, що кілька громадян Куби підписали контракти зі збройними силами росії і були відправлені в Україну в обмін на російське громадянство.
Уряд Куби заявив, що вже розпочав судове переслідування у справах, у яких її громадян примушували до участі в бойових діях в Україні.