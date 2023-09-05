На Кубе разоблачили торговцев людьми, которые заставляли кубинцев воевать на стороне россии против Украины

Детали

Отмечается, что кубинские власти работают над «нейтрализацией и ликвидацией» сети.

В заявлении министерства иностранных дел Кубы было приведено немного деталей, но указано, что сеть торговли людьми действовала как в островном государстве Карибского бассейна, за тысячи миль от Москвы, так и в россии.

Цитата

«Министерство внутренних дел... работает над нейтрализацией и демонтажем сети торговли людьми, действующей из россии, чтобы включить проживающих там кубинских граждан и даже некоторых из Кубы в военные силы, участвующие в военных операциях в Украине», – говорится в заявлении правительства Кубы.

Российское правительство не прокомментировало эти обвинения.

Дополнение

В конце мая российская газета в Рязани сообщила, что несколько граждан Кубы подписали контракты с вооруженными силами России и были отправлены в Украину в обмен на российское гражданство.

Правительство Кубы заявило, что уже начало судебное преследование дел, в которых ее граждан принуждали к участию в боевых действиях в Украине.

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