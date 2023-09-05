На Кубі викрили торгівців людьми, які змушували кубинців воювати на боці росії проти України

Деталі

Зазначається, що кубинська влада працює над «нейтралізацією та ліквідацією» мережі.

У заяві міністерства закордонних справ Куби було наведено небагато деталей, але зазначено, що мережа торгівлі людьми діяла як у острівній державі Карибського басейну, за тисячі миль від Москви, так і в Росії.

Цитата

«Міністерство внутрішніх справ... працює над нейтралізацією та демонтажем мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії, щоб включити кубинських громадян, які проживають там, і навіть деяких з Куби, до військових сил, які беруть участь у військових операціях в Україні», – йдеться в заяві уряду Куби.

Російський уряд не прокоментував ці звинувачення.

Доповнення

Наприкінці травня російська газета в Рязані повідомила, що кілька громадяни Куби підписали контракти зі збройними силами Росії та були відправлені в Україну в обмін на російське громадянство.

Уряд Куби заявив, що вже почав судове переслідування справ, у яких її громадян примушували до участі в бойових діях в Україні.

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