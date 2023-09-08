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Куба арестовала 17 человек по делу о вербовке на войну в Украине на стороне рф

Куба арестовала 17 человек по делу о вербовке на войну в Украине на стороне рф

Киев • УНН

 • 451218 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Кубинские власти заявили, что арестовали 17 человек по обвинениям в вербовке кубинцев в российскую армию для участия в войне на стороне россии в Украине. Об этом заявил полковник МВД Кубы Сесар Родригес, пишет Reuters, передает УНН.

Цитата

"В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе внутренний организатор этих действий", - заявил Родригес.

Детали

Родригес не назвал ни одного из обвиняемых в участии в группировке, но сказал, что лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове, для вербовки кубинцев для участия в боях как наемники на стороне россии в Украине.

Прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что причастные к скандалу могут быть наказаны тюремным заключением на срок до 30 лет, пожизненным заключением или смертной казнью, в зависимости от тяжести и типа преступлений, которые варьируются от торговли людьми до наемничества и враждебных действий против иностранного государства.

Дополнение

Куба раскрыла преступную сеть торговцев людьми, которые заставляли кубинцев воевать на стороне россии в войне в Украине.

В конце мая российская газета в рязани сообщила, что несколько граждан Кубы подписали контракты с вооруженными силами россии и были отправлены в Украину в обмен на российское гражданство.

Правительство Кубы заявило, что уже начало судебное преследование в делах, в которых ее граждан принуждали к участию в боевых действиях в Украине.

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