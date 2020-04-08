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КСУ застерігає Раду: необґрунтовані законодавчі зміни можуть погіршити права людини в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Конституційному Суді України вивчають текст зареєстрованого у Верховній Раді України законопроєкту № 3300 про зміни до Закону України “Про Конституційний Суд України" в частині посилення незалежності та поліпшення ефективності функціонування органу конституційної юрисдикції. Попередній аналіз засвідчив, що в цьому законопроекті не враховано комплексного підходу щодо пропозицій Конституційного Суду України, наданих до парламенту, натомість передбачено суттєві обмеження певних конституційних прав, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КСУ.

КСУ застерігає Раду: необґрунтовані законодавчі зміни можуть погіршити права людини в Україні

У пресслужбі зазначили, що у 2016 році змінами до Основного Закону України Конституційному Суду України надано особливого статусу, зумовленого виключною роллю у забезпеченні верховенства Конституції України. На розвиток конституційних змін у 2017 році був ухвалений Закон України “Про Конституційний Суд України”, який суттєво трансформував повноваження органу конституційної юрисдикції, зокрема запровадив інститут конституційної скарги як дієвий механізм захисту прав і свобод людини.

Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія) у своєму Висновку №870/2016 від 12 грудня 2016 року дала позитивну оцінку зазначеним змінам, зокрема зазначивши, що “проект закону, реалізувавши конституційні зміни, є очевидним кроком вперед до європейських стандартів щодо конституційного правосуддя”, наголосили у КСУ.

Варто відзначити, що Конституційний Суд України завжди підтримував зміни на посилення захисту прав і свобод людини в нашій державі. Саме завдяки позитивному Висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України стала можливою конституційна реформа 2016 року, додали у пресслужбі.

"Усвідомлюючи необхідність удосконалення профільного законодавчого забезпечення, Конституційний Суд у 2019 році із власної ініціативи передав до Верховної Ради України для використання при ухваленні змін до законодавства пакет системних напрацювань, спрямованих на покращення реалізації ухваленої реформи на практиці.

Водночас в оприлюдненому тексті законопроєкту № 3300 про зміни до Закону України "Про Конституційний Суд України" не враховано пропозицій Конституційного Суду, натомість передбачено суттєві обмеження певних конституційних прав", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що Конституційний Суд України не схвалює спроб необґрунтованих законодавчих змін, які можуть погіршити права людини в Україні, і наполягає, що такі зміни повинні ухвалюватися виважено, аргументовано, після проведення фахових дискусій із залученням експертів, у тому числі Венеційської комісії, про що неодноразово наголошувала Рада Європи.

"Разом з тим Конституційний Суд України підтримує проведення реформ, зокрема, що стосуються запровадження інституту конституційної скарги. Конституційний Суд України 25 квітня 2019 року ухвалив перше рішення за конституційною скаргою, що стосувалася соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Однак питання про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України” повинен, перш за все, ініціювати Комітет Верховної Ради України з питань правової політики з відповідними напрацюваннями. Таке рішення має бути обумовлене захистом прав і свобод людини, у тому числі юридичних осіб, що випливає з Конституції України та рішень Конституційного Суду України", - резюмували у КСУ.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстровано проект закону щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного Суду України.

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