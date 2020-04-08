КСУ предостерегает Раду: необоснованные законодательные изменения могут ухудшить права человека в Украине

В пресс-службе отметили, что в 2016 году изменениями в Основной Закон Украины Конституционному Суду Украины предоставлен особый статус, обусловленный исключительной ролью в обеспечении верховенства Конституции Украины. На развитие конституционных изменений в 2017 году был принят Закон Украины "О Конституционном Суде Украины", который существенно трансформировал полномочия органа конституционной юрисдикции, в частности ввел институт конституционной жалобы как действенный механизм защиты прав и свобод человека.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) в своем Заключении №870/2016 от 12 декабря 2016 года дала положительную оценку указанным изменениям, в частности отметив, что "проект закона, реализовал конституционные изменения, является очевидным шагом вперед к европейским стандартам по конституционному правосудию", отметили в КСУ.

Стоит отметить, что Конституционный Суд Украины всегда поддерживал изменения на усиление защиты прав и свобод человека в нашем государстве. Именно благодаря положительному выводу Конституционного Суда Украины о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины стала возможной конституционная реформа 2016 года, добавили в пресс-службе.

"Осознавая необходимость совершенствования профильного законодательного обеспечения, Конституционный Суд в 2019 году по собственной инициативе передал в Верховную Раду Украины для использования при принятии изменений в законодательство пакет системных наработок, направленных на улучшение реализации принятой реформы на практике.

В то же время в обнародованном тексте законопроекту № 3300 о внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" не учтены предложения Конституционного Суда, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Конституционный Суд Украины не одобряет попыток необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине, и настаивает, что такие изменения должны приниматься взвешенно, аргументированно, после проведения профессиональных дискуссий с привлечением экспертов, в том числе Венецианской комиссии, что неоднократно подчеркивал Совет Европы.

"Вместе с тем Конституционный Суд Украины поддерживает проведение реформ, в частности, касающихся введения института конституционной жалобы. Конституционный Суд Украины 25 апреля 2019 года принял первое решение по конституционной жалобе, которая касалась социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Однако вопрос о внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" должен, прежде всего, инициировать Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики с соответствующими наработками. Такое решение должно быть обусловлено защитой прав и свобод человека, в том числе юридических лиц, что следует из Конституции Украины и решений Конституционного Суда Украины", - резюмировали в КСУ.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об усилении независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда Украины.