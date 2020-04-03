У Раду внесли законопроект про посилення незалежності КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Верховній Раді України зареєстровано проект закону щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного Суду України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті парламенту.
Законопроект про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного Суду України зареєстровано під №3300 від 3 квітня 2020 року.
Наразі тексту документа не оприлюднено, його передано на розгляд керівництву парламенту.
Головний для розгляду проекту закона - комітет з питань правової політики.
Нагадаємо, у березні комітет ВР схвалив кількох кандидатів на посаду судді КСУ.