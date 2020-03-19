Комітет ВР схвалив кількох кандидатів на посаду судді КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності визнав такими, що відповідають вимогам встановленим законодавством, кількох осіб на посаду судді Конституційного Суду України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.
Так, комітет розглянув питання про осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду України і прийняв рішення визнати такими, що відповідають вимогам встановленим Конституцією України і Законом України “Про Конституційний суд України”:
— Михайла Буроменського (висунутий фракцією політичної партії “Слуга народу”),
— Юрія Павленка (висунутий фракцією політичної партії “ОПЗЖ”),
— Ольгу Боднар-Петровську (висунута фракцією політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”),
— Миколу Сірого (висунутий фракцією політичної партії “Європейська солідарність”),
— Наталію Денисенко (висунута фракцією політичної партії “Голос”).
“Документи цих осіб будуть подані Апарату Верховної Ради для організації проведення спеціальних перевірок”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, КСУ не заперечує можливість зменшення зарплати суддям, однак для цього мають бути підстави.