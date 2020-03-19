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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100422 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103571 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105616 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104600 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113254 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100831 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105292 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106653 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131569 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130450 просмотра

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Комитет ВР одобрил нескольких кандидатов на должность судьи КСУ

Комитет ВР одобрил нескольких кандидатов на должность судьи КСУ

Киев  •  УНН

 • 20723 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности признал соответствующими требованиям установленным законодательством, нескольких человек на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

Так, комитет рассмотрел вопрос о лицах, которые выразили намерение занять пост судьи Конституционного суда Украины и принял решение признать соответствующими требованиям установленными Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном суде Украины":

- Михаила Буроменского (выдвинут фракцией партии "Слуга народа"),
- Юрия Павленко (выдвинут фракцией партии "ОПЗЖ"),
- Ольгу Боднар-Петровскую (выдвинута фракцией политической партии "Батькивщина"),
- Николая Сирого (выдвинут фракцией политической партии "Европейская солидарность"),
- Наталью Денисенко (выдвинута фракцией партии "Голос").

"Документы этих лиц будут представлены Аппарату Верховной Рады для организации проведения специальных проверок", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, КСУ не отрицает возможность уменьшения зарплаты судьям, однако для этого должны быть основания.

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