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KSG Agro побудує на Дніпропетровщині енергокомплекс, який включатиме сонячну електростанцію

Київ • УНН

 • 68689 перегляди

KSG Agro побудує на Дніпропетровщині енергокомплекс, який включатиме сонячну електростанцію.

KSG Agro побудує на Дніпропетровщині енергокомплекс, який включатиме сонячну електростанцію

Агрохолдинг KSG Agro у 2025 році побудує на Дніпропетровщині енергокомплекс, який включатиме сонячну станцію, систему накопичення енергії та газову когенераційну установку. Про це повідомила пресслужба компанії.

KSG Agro у 2025 р. побудує на Дніпропетровщині енергокомплекс, що складатиметься з сонячної станції (0,5 МВт), системи накопичення енергії (1 МВт- год) та газової когенераційної установки (0,8 МВт), яка зможе повністю покривати потреби свинокомплексу в автоматичному режимі.

Очікується, що проєкт енергокомплексу буде втілено за концепцією "zero investment", яку запропонувала компанія EnergyInvest HUB. Це означає, що KSG Agro не витрачатиме значний власний капітал на будівництво сонячної станції: основні інвестиції візьмуть на себе зовнішні фінансові партнери. Завдяки такій моделі агрохолдинг отримає дешевшу електричну та теплову енергію без необхідності капітальних вкладень у проєкт.

Будівництво комплексу планується завершити до кінця 2025 році, після чого він одразу розпочне роботу в автоматичному режимі. Система накопичення енергії потужністю в 1 МВт-год забезпечить накопичення надлишкової сонячної генерації вдень, а газова установка (0,8 МВт) ввечері та вночі генеруватиме потрібну енергію або працюватиме як резерв. Об’єднана система централізовано керуватиметься через EMS (Energy Management System), яку також впроваджує EnergyInvest HUB.

Енергокомплекс, збудований за такою схемою, надасть підприємству необхідний запас міцності та прогнозованості. Підвищення рівня енергоавтономності допоможе запобігти негативних наслідків, пов’язаних з перебоями у енергопостачанні. Важливий аспект енергонезалежності - це можливість уникнути значного здорожчання електроенергії, яке істотно впливає на зростання собівартості агропродукції. Економічний ефект від будівництва енергокомплексу надасть агрохолдингу можливість знизити ціну споживаної електроенергії орієнтовно на 20% від ринкового.

"Складна ситуація на українському енергетичному ринку призводить не лише до перебоїв в поставках електроенергії, а й до її здорожчання, що істотно впливає на зростання собівартості агропродукції. Тому для аграріїв фінансування відновлюваних джерел енергії, зокрема, сонячної, є дуже важливим, - коментує голова Ради директорів Сергій Касьянов. - Будівництво енергокомплексу з сонячною електростанцією надає значні переваги одразу у кількох бізнес-вимірах: у енергоавтономності, енергоефективності, підвищенні рентабельності та екологізації аграрного виробництва. Додайте до цього, що вартість сонячних електростанцій в останні роки знижується, а їх введення в експлуатацію призводить до мінімальних втручань в існуючу електромережу компанії. Більше того, така станція дозволяє підключати більше навантаження, ніж заведено на підприємство, що фактично стабілізує напругу мережі".

Будівництво енергокомплексу з сонячною електростанцією для KSG Agro є важливою ланкою загальної корпоративної стратегії, орієнтованої на забезпечення максимальної енергоавтономності. Проєкти альтернативного електропостачання з метою зниження ризиків, пов’язаних з російськими ракетними атаками, агрохолдинг почав втілювати ще навесні 2022 року. Згодом у його господарствах та головному офісі було встановлено близько 10 генераторів потужністю від 100 до 250 кВт кожний та загальною потужністю 1,5 МВт. Окрім того, KSG Agro встановив генератор для місцевої громади у місці дислокації свинокомплексу на Дніпропетровщині, оскільки її водовід постачає воду і для жителів громади, і для свиногосподарства.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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