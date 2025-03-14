KSG Agro построит в Днепропетровской области энергокомплекс, который будет включать солнечную электростанцию.

Агрохолдинг KSG Agro в 2025 году построит в Днепропетровской области энергокомплекс, который будет включать солнечную станцию, систему накопления энергии и газовую когенерационную установку. Об этом сообщила пресс-служба компании.

KSG Agro в 2025 г. построит в Днепропетровской области энергокомплекс, состоящий из солнечной станции (0,5 МВт), системы накопления энергии (1 МВт-час) и газовой когенерационной установки (0,8 МВт), которая сможет полностью покрывать потребности свинокомплекса в автоматическом режиме.

Ожидается, что проект энергокомплекса будет реализован по концепции "zero investment", предложенной компанией EnergyInvest HUB. Это означает, что KSG Agro не будет тратить значительный собственный капитал на строительство солнечной станции: основные инвестиции возьмут на себя внешние финансовые партнеры. Благодаря такой модели агрохолдинг получит более дешевую электрическую и тепловую энергию без необходимости капитальных вложений в проект.

Строительство комплекса планируется завершить до конца 2025 года, после чего он сразу начнет работу в автоматическом режиме. Система накопления энергии мощностью в 1 МВт-ч обеспечит накопление избыточной солнечной генерации днем, а газовая установка (0,8 МВт) вечером и ночью будет генерировать необходимую энергию или работать как резерв. Объединенная система будет централизованно управляться через EMS (Energy Management System), которую также внедряет EnergyInvest HUB.

Энергокомплекс, построенный по такой схеме, предоставит предприятию необходимый запас прочности и прогнозируемости. Повышение уровня энергоавтономности поможет предотвратить негативные последствия, связанные с перебоями в энергоснабжении. Важный аспект энергонезависимости - это возможность избежать значительного подорожания электроэнергии, которое существенно влияет на рост себестоимости агропродукции. Экономический эффект от строительства энергокомплекса предоставит агрохолдингу возможность снизить цену потребляемой электроэнергии ориентировочно на 20% от рыночной.

"Сложная ситуация на украинском энергетическом рынке приводит не только к перебоям в поставках электроэнергии, но и к ее подорожанию, что существенно влияет на рост себестоимости агропродукции. Поэтому для аграриев финансирование возобновляемых источников энергии, в частности, солнечной, очень важно, - комментирует председатель Совета директоров Сергей Касьянов. - Строительство энергокомплекса с солнечной электростанцией предоставляет значительные преимущества сразу в нескольких бизнес-измерениях: в энергоавтономности, энергоэффективности, повышении рентабельности и экологизации аграрного производства. Добавьте к этому, что стоимость солнечных электростанций в последние годы снижается, а их ввод в эксплуатацию приводит к минимальным вмешательствам в существующую электросеть компании. Более того, такая станция позволяет подключать больше нагрузки, чем заведено на предприятие, что фактически стабилизирует напряжение сети".

Строительство энергокомплекса с солнечной электростанцией для KSG Agro является важным звеном общей корпоративной стратегии, ориентированной на обеспечение максимальной энергоавтономности. Проекты альтернативного электроснабжения с целью снижения рисков, связанных с российскими ракетными атаками, агрохолдинг начал реализовывать еще весной 2022 года. Впоследствии в его хозяйствах и главном офисе было установлено около 10 генераторов мощностью от 100 до 250 кВт каждый и общей мощностью 1,5 МВт. Кроме того, KSG Agro установил генератор для местной громады в месте дислокации свинокомплекса в Днепропетровской области, поскольку ее водовод поставляет воду и для жителей громады, и для свинохозяйства.