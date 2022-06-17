Кроки до членства в ЄС: Зеленський сьогодні говоритиме з прем’єром Нідерландів

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“Сьогодні говоритиму з Премʼєр-міністром Нідерландів Рютте. Кожну можливість я використовую заради наших інтересів, заради України”, — сказав Президент у вечірньому зверненні до українців.

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Він зазначив, що уже говорив сьогодні з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, подякував їй та всім членам Єврокомісії за лідерство, за сьогоднішнє рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, а також говорив з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

“Під час вчорашнього візиту в Київ лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії було зрозуміло, наскільки масштабні перспективи відкриваються і для нашої держави, і для всіх європейців, якщо будемо працювати й надалі разом. А сьогодні це розуміння стало ще чіткішим. Європейська сила, європейська самостійність і європейський розвиток можна уявити дійсно потужними тільки з Україною”, — додав Глава держави.

Нагадаємо

Європейська комісія у п’ятницю рекомендувала надати Україні статусу кандидата в ЄС.

Раніше уряд Нідерландів дав зрозуміти, що він має сумніви щодо розширення ЄС, що складається з 27 країн.

Так, минулого місяця прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив думку, що ймовірність того, що Україна незабаром стане кандидатом у члени Євросоюзу, невелика. Зокрема, за його словами, це “було б несправедливо” щодо країн Західних Балкан, які набагато довше очікували на кандидатство щодо вступу в ЄС.

Водночас за даними ЗМІ, станом на сьогодні Нідерланди — за надання Україні статусу кандидата.