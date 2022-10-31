Кривий Ріг: під час ранкової ворожої атаки збили дві ракети, є влучання - Вілкул
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Кривому Розі на Дніпропетровщині під час ранкової ворожої атаки сили ППО збили дві ракети, але є і влучання. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише УНН.
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"Кривий Ріг. Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (дякуємо ППО), одна крилата ракета – влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат", - написав Вілкул у Телеграм.
Голова ВА Кривого Рогу попередив, що "сьогодні очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів, не нехтуємо правилами повітряної тривоги".
Доповнення
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