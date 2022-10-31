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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Кривий Ріг: під час ранкової ворожої атаки збили дві ракети, є влучання - Вілкул

Кривий Ріг: під час ранкової ворожої атаки збили дві ракети, є влучання - Вілкул

Київ • УНН

 • 191265 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Кривому Розі на Дніпропетровщині під час ранкової ворожої атаки сили ППО збили дві ракети, але є і влучання. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише УНН.

Цитата

"Кривий Ріг. Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (дякуємо ППО), одна крилата ракета – влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат", - написав Вілкул у Телеграм.

Голова ВА Кривого Рогу попередив, що "сьогодні очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів, не нехтуємо правилами повітряної тривоги".

Доповнення

Російські окупанти поцілили по енергетичній інфраструктурі у Дніпрі та Павлограді на Дніпропетровщині, є серйозні руйнування.

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