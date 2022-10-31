Кривий Ріг: під час ранкової ворожої атаки збили дві ракети, є влучання - Вілкул

Цитата

"Кривий Ріг. Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (дякуємо ППО), одна крилата ракета – влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат", - написав Вілкул у Телеграм.

Голова ВА Кривого Рогу попередив, що "сьогодні очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів, не нехтуємо правилами повітряної тривоги".

Доповнення

Російські окупанти поцілили по енергетичній інфраструктурі у Дніпрі та Павлограді на Дніпропетровщині, є серйозні руйнування.