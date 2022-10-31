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Росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі у Дніпрі та Павлограді - голова ОВА

Росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі у Дніпрі та Павлограді - голова ОВА

Київ • УНН

 • 245193 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські окупанти поцілили по енергетичній інфраструктурі у Дніпрі та Павлограді на Дніпропетровщині, є серйозні руйнування, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.

Цитата

"Дніпропетровщина. Маємо прильоти під час ранкової атаки на область. Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування", - написав Резніченко у Телеграм.

З його слів, працюють усі служби.

Раніше 

У Дніпрі та Павлограді, за даними місцевих пабліків та ЗМІ, було чутно звуки вибухів.

Доповнення

З ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. У Вінницькій, Полтавській, Львівській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю, Черкаській, Чернівецькій, Кіровоградській областях були "прильоти", удари були зокрема по критичній інфраструктурі. Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад пів сотні.

По Україні вводять екстрені відключення електроенергі після чергової масованої атаки ворога на об'єкти енергосистеми низки областей, попередили в ОП.

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