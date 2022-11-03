Кривий Ріг частково без світла після ворожої атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Кривому Розі Дніпропетровської області кілька районів залишилися без електропостачання після атаки російських військ, повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у четвер, 3 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"У Кривому Розі два удари. Один – по об'єкту енергетичної інфраструктури (мопед), один – водної (ракета). Скрізь руйнування значні. Слава Богу, без втрат", - повідомив Вілкул.
Посадовець вказав, що аварійні бригади працювали всю ніч.
"Водопостачання скрізь відновлено на генераторах. По електроенергії роботи продовжуються. Декілька мікрорайонів без світла. Йдуть перепідключення на альтернативні лінії", - зазначив Вілкул.
Нагадаємо
росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Чотири ворожі дрони були знищені над областю ППО.