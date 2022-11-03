Кривой Рог частично без света после вражеской атаки

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"В Кривом Роге два удара. Один – по объекту энергетической инфраструктуры (мопед), один – водной (ракета). Везде разрушения значительны. Слава Богу, без потерь", - сообщил Вилкул.

Чиновник указал, что аварийные бригады работали всю ночь.

"Водоснабжение везде восстановлено на генераторах. По электроэнергии работы продолжаются. Несколько микрорайонов без света. Идут переподключения на альтернативные линии", - отметил Вилкул.

Напомним

россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Четыре вражеских дрона были уничтожены над областью ПВО.