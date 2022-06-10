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"Криваве захоплення країни та геноцид українського народу": на Банковій прокоментували слова путіна про його схожість з Петром I

"Криваве захоплення країни та геноцид українського народу": на Банковій прокоментували слова путіна про його схожість з Петром I

Київ • УНН

 • 485517 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на порівняння глави кремля володимира путіна з російським царем Петром I. За його словами, російський диктатор своїми висловлюваннями довів, що захоплення України давно було його метою. Про це повідомив Подоляк на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Порівняння путіна себе з Петром I та зізнання в захопленні земель знову доводять: не було ніякого "конфлікту", є лише криваве захоплення країни під надуманими приводами та геноцид українського народу. Сьогодні треба говорити не про "збереження обличчя" росії, а про її негайну деімперіалізацію", - написав він.

Нагадаємо

Президент росії володимир путін заявив, що частку нинішньої російської влади випало "повертати і зміцнювати" -  як і, на його думку, Петру I на початку XVIII століття.

росія з 24 лютого веде війну проти України. На початку війни путін оголосив, що рф не збирається окупувати українські території, проте згідно з численними як офіційними, так і неофіційними заявами росії, планує приєднати райони на півдні України, які вдалося зайняти в перші дні війни.

Президент України Володимир Зеленський ввів персональні санкції проти російського диктатора володимира путіна, його прессекретаря дмитра пєскова та ще низки росіян.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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