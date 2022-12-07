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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27011 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Криптооперації без інтернету та на будь-якому пристрої: WhiteBIT і lifecell створили для клієнтів в Україні нову опцію

Криптооперації без інтернету та на будь-якому пристрої: WhiteBIT і lifecell створили для клієнтів в Україні нову опцію

Київ • УНН

 • 884721 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Користувачі найбільшої європейської криптовалютної біржі українського походження WhiteBIT матимуть доступ до сервісів платформи навіть в умовах відсутності інтернет-з’єднання та з кнопкового телефону. Це стало можливим завдяки технологічній інтеграції WhiteBIT та lifecell, яка об’єднала блокчейн-екосистеми з комунікаційними послугами.

Доступ до екосистеми біржі забезпечуватиме використання каналу USSD. Ця технологія дозволяє здійснювати операції з криптовалютою без інтернет-з’єднання. Зокрема користувачі WhiteBIT з підключеним номером lifecell зможуть перевіряти курси торгових пар USDT, BTC, UAH, WBT, загальний та торговий баланси, переглядати деталізовану інформацію за кожним із балансів, надсилати кошти між балансами, купувати або продавати наявні віртуальні активи на торгових балансах, брати депозит криптовалюти на баланс користувача.

Використання цієї технології підвищує безпеку транзакцій, оскільки мобільний оператор передає такі транзакції через захищене середовище, побудоване lifecell та WhiteBIT. Це практично унеможливлює фішинг (один з різновидів інтернет-шахрайства з метою отримання незаконного доступу до конфіденційних даних користувачів). Тобто користувачі WhiteBIT матимуть надійний, стабільний і захищений доступ до сервісів біржі.

«Спільно з lifecell ми знайшли рішення, як забезпечити українцям доступ до криптовалюти попри відсутність інтернет-з’єднання. Воно дозволяє користувачам WhiteBIT здійснювати криптовалютні операції 24/7 незалежно від обставин. Доступ до продуктів біржі буде таким же простим і звичним, як можливість написати смс-повідомлення. І неважливо, чи смартфон у твоїх руках, чи старий кнопковий телефон Nokia 3310. Це також чудовий спосіб підтримати економіку країни. Ми не лише діємо в інтересах користувачів, а й вкотре доводимо: українці — нація незламних людей. І нехай усі, хто цього ще не зрозумів, почують: жодні труднощі нас не зламають і не зупинять», — розповів CEO WhiteBIT Володимир Носов.

У межах співпраці lifecell та WhiteBIT і надалі розвиватимуть Web 3.0 продукти та спільну екосистему, аби користування криптовалютою було зручнішим і доступнішим для українців. Зокрема, компанії вже працюють над тим, щоб найближчим часом забезпечити можливість поповнення мобільного рахунку криптовалютою й поповнення гаманця WhiteBIT з мобільного рахунку.

Довідка:

WhiteBIT — найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Компанія має українське коріння: створена у 2018 році в Харкові та налічує команду з понад 500+ спеціалістів.

lifecell — український телекомунікаційний оператор, що надає послуги мобільного зв’язку та передачі даних на базі швидкісного інтернету. Компанія розвиває інноваційну екосистему телекомунікаційної галузі, реалізовуючи проєкти, спрямовані на розвиток «розумного міста», «розумного регіону», покращення безпеки громадян і розгортання мережі IoT (інтернету речей).

Діджитал-оператор lifecell пропонує зручні та вигідні тарифи і послуги для користувачів розумних пристроїв. До цифрового портфоліо компанії входять: багатофункціональний месенджер BiP, захищене хмарне сховище lifebox, мобільний платіжний сервіс, застосунки TV+, lifecell music тощо.

Станом на кінець третього кварталу 2022 року активна 3-місячна абонентська база lifecell становила 8,2 млн користувачів.

lifecell належить Turkcell — найбільшому турецькому постачальнику конвергентних телекомунікаційних і технологічних послуг. Акції Turkcell котируються на Нью-йоркській фондовій біржі (NYSE) та турецькій фондовій біржі Borsa Istanbul (BIST).

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