Криптомільярдер втратив 94% свого багатства за один день

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Загалом власний капітал Бенкмана-Фріда впав з 15,6 млрд доларів до приблизно 1 млрд доларів. Це приголомшливе падіння являє собою найбільше зменшення статків, коли-небудь зафіксоване Bloomberg.

Бенкман-Фрід відомий тим, що в хаотичному світі блокчейна розробив схему порятунку невеликих фірм, що потрапили в біду, і висловив зацікавленість у співпраці з урядом, щоб краще регулювати індустрію web3.

Лише минулого тижня статки Бенкмана-Фріда оцінювалися в 16 мільярдів доларів, але відколи конкуруюча біржа Binance оголосила про свою пропозицію купити FTX, його багатство випарувалося.

Йому належала частка у FTX у 6,2 мільярда доларів, ще одна частина його власного капіталу у 7,4 мільярда доларів була пов'язана з іншим криптотрейдингом під назвою Alameda Research.

Але тепер, коли Binance вирішила придбати FTX, вартість як FTX, так і Alameda різко знизилася, внаслідок чого "картковий будиночок впав", відзначає видання.

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