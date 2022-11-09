Криптоммиллиардер потерял 94% своего богатства за один день

Детали

В общем собственный капитал Бенкмана-Фрида упал с 15,6 млрд долларов до примерно 1 млрд долларов. Это ошеломляющие падение представляет собой наибольшее уменьшение состояния, когда-либо зафиксированное Bloomberg.

Бенкман-Фрид известен тем, что в хаотическом мире блокчейна разработал схему спасения попавших в беду небольших фирм и выразил заинтересованность в сотрудничестве с правительством, чтобы лучше регулировать индустрию web3.

Лишь на прошлой неделе состояние Бенкмана-Фрида оценивалось в 16 миллиардов долларов, но с тех пор как конкурирующая биржа Binance объявила о своем предложении купить FTX, его богатство испарилось.

Ему принадлежала доля в FTX в 6,2 миллиарда долларов, еще одна часть его собственного капитала в 7,4 миллиарда долларов была связана с другим криптотрейдингом под названием Alameda Research.

Но теперь, когда Binance решила приобрести FTX, стоимость как FTX, так и Alameda резко снизилась, в результате чего "карточный домик упал", отмечает издание.

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