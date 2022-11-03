Американські мільярдери вклали рекордні 880 мільйонів доларів у проміжні вибори до Конгресу - звіт

Деталі

Звіт організації «Американці за податкову справедливість» (ATF), заснований на даних Федеральної виборчої комісії, показав, що група з 465 мільярдерів вклала у вибори понад 881 мільйон доларів станом на 30 вересня.

Ця сума вже на 44% більша, ніж внески мільярдерів протягом усього середньострокового циклу 2018 року, які становили 611 мільйонів доларів.

"Після шквалу збору коштів, який закриває сезон передвиборчої кампанії, мільярдери цілком могли пожертвувати близько 1 мільярда доларів", - йдеться у звіті.

Там зазначили, що з відривом утричі мільярдери підтримують республіканців (59%), ніж демократів (39%).

Джордж Сорос очолює список донорів, пожертвувавши понад 128 мільйонів доларів кандидатам від демократів, за ним слідують Річард та Елізабет Ейхляйн, власники судноплавної компанії Uline, які пожертвували 67 мільйонів доларів кандидатам від республіканців.

Мільярдер хедж-фонду Кен Гріффін посідає третє місце у списку, витративши 66 мільйонів доларів на республіканців.

Джеффрі Ясс, трейдер з Уолл-стріт, пожертвував майже 48 мільйонів доларів республіканцям, посівши четверте місце у списку, за ним слідує Сем Бенкман-Фрід, криптовалютний магнат, який пожертвував 39 мільйонів доларів кандидатам від демократів.

"Гроші мільярдерів течуть як до демократів, так і до республіканців, але набагато більше йде кандидатам від Республіканської партії. Це має сенс, оскільки кандидати-республіканці зобов'язуються винагороджувати своїх донорів-мільярдерів нижчими податками та меншими обмеженнями їхньої економічної потужності», - додано в звіті.