Американські мільярдери вклали рекордні 880 мільйонів доларів у проміжні вибори до Конгресу - звіт

ukru
НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
Ексклюзив
07:46 • 44463 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 154199 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 133897 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 165872 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 191701 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224234 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 225365 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 454813 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 232447 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197839 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 117489 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 120130 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 110458 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 120787 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 49441 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 154216 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 454817 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 407765 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 616782 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 740530 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 21997 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 38541 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 101790 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 136899 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 220374 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Американські мільярдери вклали рекордні 880 мільйонів доларів у проміжні вибори до Конгресу - звіт

Американські мільярдери вклали рекордні 880 мільйонів доларів у проміжні вибори до Конгресу - звіт

Київ • УНН

 • 238730 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Згідно зі звітом, опублікованим у четвер, американські мільярдери направили рекордні 880 мільйонів доларів на проміжні вибори, які відбудуться наступного вівторка, передає УНН.

Деталі

Звіт організації «Американці за податкову справедливість» (ATF), заснований на даних Федеральної виборчої комісії, показав, що група з 465 мільярдерів вклала у вибори понад 881 мільйон доларів станом на 30 вересня.

Ця сума вже на 44% більша, ніж внески мільярдерів протягом усього середньострокового циклу 2018 року, які становили 611 мільйонів доларів.

"Після шквалу збору коштів, який закриває сезон передвиборчої кампанії, мільярдери цілком могли пожертвувати близько 1 мільярда доларів", - йдеться у звіті.

Там зазначили, що з відривом утричі мільярдери підтримують республіканців (59%), ніж демократів (39%).

Джордж Сорос очолює список донорів, пожертвувавши понад 128 мільйонів доларів кандидатам від демократів, за ним слідують Річард та Елізабет Ейхляйн, власники судноплавної компанії Uline, які пожертвували 67 мільйонів доларів кандидатам від республіканців.

Мільярдер хедж-фонду Кен Гріффін посідає третє місце у списку, витративши 66 мільйонів доларів на республіканців.

Джеффрі Ясс, трейдер з Уолл-стріт, пожертвував майже 48 мільйонів доларів республіканцям, посівши четверте місце у списку, за ним слідує Сем Бенкман-Фрід, криптовалютний магнат, який пожертвував 39 мільйонів доларів кандидатам від демократів.

"Гроші мільярдерів течуть як до демократів, так і до республіканців, але набагато більше йде кандидатам від Республіканської партії. Це має сенс, оскільки кандидати-республіканці зобов'язуються винагороджувати своїх донорів-мільярдерів нижчими податками та меншими обмеженнями їхньої економічної потужності», - додано в звіті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,466.40
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.50
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,854.05