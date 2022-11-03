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Американские миллиардеры вложили рекордные 880 миллионов долларов в промежуточные выборы в Конгресс - отчет

Американские миллиардеры вложили рекордные 880 миллионов долларов в промежуточные выборы в Конгресс - отчет

Киев • УНН

 • 238728 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Согласно отчету, опубликованному в четверг, американские миллиардеры направили рекордные 880 миллионов долларов на промежуточные выборы, которые состоятся в следующий вторник, передает УНН.

Детали

Отчет организации «Американцы за налоговую справедливость» (ATF), основанный на данных Федеральной избирательной комиссии, показал, что группа из 465 миллиардеров вложила в выборы более 881 миллиона долларов по состоянию на 30 сентября.

Эта сумма уже на 44% больше, чем взносы миллиардеров на протяжении всего среднесрочного цикла 2018 года, которые составляли 611 миллионов долларов.

"После шквала сбора средств, закрывающего сезон предвыборной кампании, миллиардеры вполне могли пожертвовать около 1 миллиарда долларов", - говорится в отчете.

Там отметили, что с отрывом втрое миллиардеры поддерживают республиканцев (59%), чем демократов (39%).

Джордж Сорос возглавляет список доноров, пожертвовав более 128 миллионов долларов кандидатам от демократов, за ним следуют Ричард и Элизабет Эйхляйн, владельцы судоходной компании Uline, пожертвовавшие 67 миллионов долларов кандидатам от республиканцев.

Миллиардер хедж-фонда Кен Гриффин занимает третье место в списке, потратив 66 миллионов долларов на республиканцев.

Джеффри Ясс, трейдер с Уолл-стрит, пожертвовал почти 48 миллионов долларов республиканцам, заняв четвертое место в списке, за ним следует Сэм Бенкман-Фрид, криптовалютный магнат, пожертвовавший 39 миллионов долларов кандидатам от демократов.

"Деньги миллиардеров текут как к демократам, так и к республиканцам, но гораздо больше идет кандидатам от Республиканской партии. Это имеет смысл, поскольку кандидаты-республиканцы обязуются вознаграждать своих доноров-миллиардеров низкими налогами и меньшими ограничениями их экономической мощи», - добавлено в отчете.

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